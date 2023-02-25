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В "Калашникове" заявили о поставке доработанных автоматов АК-12 в зону СВО

В "Калашникове" заявили о поставке доработанных автоматов АК-12 в зону СВО

Главный конструктор холдинга по производству продукции военного назначения "Калашников" Сергей Уржумцев заявил, что партия доработанных по итогам применения в специально военной операции (СВО) автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

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