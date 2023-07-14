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Цена на новый ZEEKR X ME Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года

Цена на новый ZEEKR X ME Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года

Новый электромобиль ZEEKR X ME Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года Цена: 189 800 юаней (RMB) (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2023 Конструкция: 5-местный кроссовер Тип энергии: чистый электрический Полная максимальная мощность (кВт)：400 Полный максимальный крутящий момент (Нм)：343 Запас хода на чистом электричестве CLTC (км): 560 Энергия батареи (кВт/ч): 66 … The post Цена на новый ZEEKR X ME Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года appeared first on Авто Китай сегодня.

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