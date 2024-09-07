Советский ВАЗ-2107 обошел Toyota на вторичном рынке России: неожиданный поворот Юлия ЧинковаВ первой половине 2024 года легендарный ВАЗ-2107 вновь привлек внимание автолюбителей, став лидером на вторичном рынке России.
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