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Советский ВАЗ-2107 обошел Toyota на вторичном рынке России: неожиданный поворот

Советский ВАЗ-2107 обошел Toyota на вторичном рынке России: неожиданный поворот

Советский ВАЗ-2107 обошел Toyota на вторичном рынке России: неожиданный поворот Юлия ЧинковаВ первой половине 2024 года легендарный ВАЗ-2107 вновь привлек внимание автолюбителей, став лидером на вторичном рынке России.

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