От Лондона до Нью-Йорка: главные модные выставки 2026–2027 годов, ради которых стоит планировать путешествие

Мода окончательно перестала быть только индустрией показов и сезонных коллекций. Сегодня самые важные разговоры о стиле происходят в музеях: среди архивных платьев, эскизов, украшений и фотографий, которые рассказывают о времени не меньше, чем живопись или архитектура.
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