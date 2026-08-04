От Лондона до Нью-Йорка: главные модные выставки 2026–2027 годов, ради которых стоит планировать путешествие

Мода окончательно перестала быть только индустрией показов и сезонных коллекций. Сегодня самые важные разговоры о стиле происходят в музеях: среди архивных платьев, эскизов, украшений и фотографий, которые рассказывают о времени не меньше, чем живопись или архитектура.