В семи муниципальных образованиях Нижегородской области зафиксированы 12 случаев бешенства. Об этом сообщили на сайте областного ГУ МЧС России.
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