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Уличные художники показали внешность серийного ситикара smart #2

Уличные художники показали внешность серийного ситикара smart #2

Уличные художники показали внешность серийного ситикара smart #2[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) продолжает понемногу рассекречивать свой электромобиль #2.

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