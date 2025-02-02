Певица Анна Семенович снялась в бикини после похудения на 7 кг

Певица Анна Семенович снялась в купальнике после похудения. Артистка разместила фото в Instagram. Один из подписчиков поинтересовался у певицы, сколько ей удалось сбросить после начала использования препарата для похудения «Семавик».
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