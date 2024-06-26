16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке. Это 2-й результат для матчей лиги за последние 20 лет

«Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1, 4-3 в серии) и впервые в истории выиграла главный трофей НХЛ. По данным лиги, за последние 20 лет в Северной Америке только одна игра собрала большую аудиторию – 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном» (0:4, 3-4 в серии, 17,3 млн зрителей).
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