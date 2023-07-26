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LVHM фиксирует падение продаж предметов роскоши в США. Пока это не отразилось на прибыли люксовых брендов

LVMH сообщила об неожиданном падении продаж в США. Финансовый директор гиганта предметов роскоши Жан-Жак Гиони прокомментировал снижение американского оборота, как переход к рачительным тратам со стороны постоянных потребителей люксовых брендов.

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