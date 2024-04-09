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Пушилин: с запуском предприятий численность населения Мариуполя будет расти

Пушилин: с запуском предприятий численность населения Мариуполя будет расти

Численность населения в Мариуполе в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет увеличиваться.

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Комментарии
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Марина Трянина
численность населения может быть и близка к довоенной численности, но это не значит, что это население может работать на городских предприятиях: 1. для работы на предприятиях нужны квалифицированные сотрудники, 2. многие предприятия разрушены и требуют восстановления, 3. в результате более, чем 2х летнего простоя спрос на продукцию мариупольских предприятий отсутствует, его нужно формировать, иначе, предприятия будут работать на склад... Т.о. нужна ревизия состояния мариупольских предприятий в целях привлечения специалистов с нужной квалификаций, а также рассмотрения возможности их возможного перепрофилирования и формирования рынка для их продукции... Все не так просто...
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