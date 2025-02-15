Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... удачный момент покарать гейропу за поставки оружия дуркаине- беспощадно и жестко...
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5 час.
АР
Александр Рязанцев
Будут чмо-чмо чмокать пиндосовский фаллос,русский хрен и китайскую жопу одновременно!
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3 час.
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