В России завершили эксперимент по маркировке детских товаров спустя год

В России завершился эксперимент по маркировке детских товаров, который начался в декабре 2023 года. Согласно постановлению правительства, в тестировании принимали участие различные товары, включая детские игрушки, коляски для кукол и гоночные машины на электродвигателях, а также другие изделия для детей.