Не надо лишнего: как не поправиться осенью – 4 очень простых совета

Не надо лишнего: как не поправиться осенью – 4 очень простых советаСпортДефицит солнца, меньше активности, больше жирной и тяжелой пищи: в среднем мы прибавляем за холодное время года 3-4 килограмма или один размер.
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