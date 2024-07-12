По информации газеты Telegraph, военные считают, что премьер-министр королевства Кир Стармер "зашел слишком далеко", позволив сделать достоянием общественности позицию ЛондонаБританское военное командование сочло неуместными высказывания премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, который официально подтвердил выдачу Украине разрешения на применение дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории.
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