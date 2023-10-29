В Совфеде заявили об отсутствии поддержки у США по ситуации на Ближнем Востоке

Голосование по резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), призывающее к перемирию между Израилем и Палестиной, показало, что большинство стран не поддерживают позицию США по данному вопросу.
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