Эсперт Стефанович объяснил интерес Британии к украинским ИИ-технологиям

Доступ Великобритании к данным украинской платформы Avengers AI Labs может помочь британским разработчикам обучать новые поколения нейросетей и оснащать военную технику современными системами искусственного интеллекта, рассказал «Росбалту» сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
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