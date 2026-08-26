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Аргументы и Факты

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Эсперт Стефанович объяснил интерес Британии к украинским ИИ-технологиям

Эсперт Стефанович объяснил интерес Британии к украинским ИИ-технологиям

Доступ Великобритании к данным украинской платформы Avengers AI Labs может помочь британским разработчикам обучать новые поколения нейросетей и оснащать военную технику современными системами искусственного интеллекта, рассказал «Росбалту» сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

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