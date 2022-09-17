«Блатные аккорды»: о рекрутах из-за решётки в ЧВК «Вагнер»

Третьего дня российская общественность была шокирована видео из какого-то исправительного учреждения, на котором Евгений Пригожин, известный как единственный или один из руководителей ЧВК «Вагнер», агитирует заключённых вступать в ряды «музыкантов».
Третьего дня российская общественность была шокирована видео из какого-то исправительного учреждения, на котором Евгений Пригожин, известный как единственный или один из руководителей ЧВК «Вагнер», агитирует заключённых вступать в ряды «музыкантов».
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