Сразу два крупных музея временно закрыли в Москве "по техническим причинам"

Пушкинский музей и Музей Востока почти одновременно объявили сегодня, 1 сентября 2026 года, о временном закрытии по техническим причинам.
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