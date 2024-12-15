Западная пресса: Россия перебрасывает часть сил из Сирии в Ливию Россия выводит часть своих военных в Ливию, потихоньку сворачивая военные базы на территории Сирии.
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Западная пресса: Россия перебрасывает часть сил из Сирии в Ливию Россия выводит часть своих военных в Ливию, потихоньку сворачивая военные базы на территории Сирии.
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