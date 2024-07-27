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Олимпиада-2024. Регби-7 (жен). Фиджи сыграет с Канадой, Новая Зеландия встретится с Китаем, Австралия против Великобритании и другие матчи

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут.  Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Регби-7 Женщины Групповой этап Группа А 1-й тур Фиджи – Канада – 18.

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