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Пушков оценил унижение кандидата в президенты США Хейли, ненавидящую Россию

Пушков оценил унижение кандидата в президенты США Хейли, ненавидящую Россию

Американский политик Вивек Рамасвами во время предвыборных дебатов публично унизил кандидата в президенты США Никки Хейли, которая ранее отличилась своими нападками в отношении России, сообщил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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