Пушков оценил унижение кандидата в президенты США Хейли, ненавидящую Россию

Американский политик Вивек Рамасвами во время предвыборных дебатов публично унизил кандидата в президенты США Никки Хейли, которая ранее отличилась своими нападками в отношении России, сообщил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии