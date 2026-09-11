Сергей Целиков: рынок LCV в России сократился на 20,3% в 2026 году

В 2026 году рынок лёгких коммерческих автомобилей в России уменьшился на 20,3%. На лидирующей позиции остался ГАЗ с 21 267 регистрациями.
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