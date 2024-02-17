В Надыме запустили цикл лекций «Атмосфера семейного воспитания»

В Надыме запустили цикл лекций для родителей «Атмосфера семейного воспитания». На очередном занятии, прошедшем 16 февраля в школе № 6, психологи объяснили, как нужно выражать любовь к ребенку, сообщил telegram-канал администрации Надымского района.
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