Артиллерия ВС РФ уничтожила три украинских арторудия на Краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удары по позициям украинской армии на Краснолиманском направлении. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российская артиллерия уничтожила две самоходки ВСУ «Гвоздика», четыре автомобиля и одну гаубицу Д-30.