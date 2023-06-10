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Артиллерия ВС РФ уничтожила три украинских арторудия на Краснолиманском направлении

Артиллерия ВС РФ уничтожила три украинских арторудия на Краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удары по позициям украинской армии на Краснолиманском направлении. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российская артиллерия уничтожила две самоходки ВСУ «Гвоздика», четыре автомобиля и одну гаубицу Д-30.

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