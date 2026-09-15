Фестиваль современной музыки «Арт-модерн» будет посвящен в этом году космосу

17 сентября 2026 года в Концертном зале Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке торжественно откроется VI Международный фестиваль «Арт-модерн» (при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов России).
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