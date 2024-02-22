Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

За три месяца робокошки успели преодолеть в больницах 1 тыс. км В тестовом режиме в ГКБ №67 имени Ворохобова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ №15 имени Филатова пациентам и врачам помогают «робокошки».