В Томске автомобиль сбил дорожных рабочих

В Томске из-за ДТП пострадали люди, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости». В МВД заявили, что в правоохранительные органы поступили сведения о том, что в Томске на улице Елизаровых случилась авария.
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