Филиппо: «Это не Путин хочет мировой войны, а Макрон»

ПАРИЖ, 16 марта, ФедералПресс. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что за разжигание мирового конфликта ответственен не глава РФ Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и его единомышленники.
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