Запад не стал готовить Украину к войне с Россией. Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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