В Тамбове 1 декабря отключат свет жителям 8 улиц

Зима для некоторых жителей областного центра начнется с отключения электричества. Администрация Тамбова сообщает, что в связи с ремонтными работами на объектах электроэнергетики 1 декабря будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
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