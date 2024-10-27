Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Врач назвала 5 продуктов, которые она никогда не стала бы есть из-за вреда здоровью

Врач назвала 5 продуктов, которые она никогда не стала бы есть из-за вреда здоровью

Доктор Джессика Кисс, которая ведет свой блог на TikTok, регулярно делится советами для здоровья. В одном из недавних видео она назвала 5 продуктов, которые она никогда не рискнула бы есть из-за потенциального вреда.

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