Врач назвала 5 продуктов, которые она никогда не стала бы есть из-за вреда здоровью

Доктор Джессика Кисс, которая ведет свой блог на TikTok, регулярно делится советами для здоровья. В одном из недавних видео она назвала 5 продуктов, которые она никогда не рискнула бы есть из-за потенциального вреда.
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