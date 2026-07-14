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Пункт-А

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Астраханский детский сад победил во всероссийском конкурсе

Астраханский детский сад победил во всероссийском конкурсе

Дошкольное учреждение стало лучшим, обойдя 45 конкурентов со всей страны. Детский сад №5 одержал победу во Всероссийском конкурсе Всероссийского казачьего общества «Живая память школьных (дошкольных) казачьих музеев», сообщили в региональном министерстве образования.

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