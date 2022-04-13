Проверь себя, 10 вопросов с ответами, кулинарный тест для любознательных хозяек

Прошлый тест "Что вы знаете о русской кухне?" показал, что вам очень понравилась такая рубрика и я подготовила для вас 10 вопросов на тему "Кулинарные вопросы со всего мира"! Не переживайте если вы не знаете правильный ответ, в конце теста вы увидите правильные и процент ответы всех участников! Обратите внимание картинки подобраны случайным образом и могут сбивать вас с толку! Ну что, по традиции пишете в комментариях у кого сколько балов и какой вопрос по вашему мнению был самый сложный? Для тех кто не проходил тест "Что вы знаете о русской кухне?" вот ссылочка можете пройти! Рекомендация: Подпишись на канал, чтобы не потерять интересные рецепты! #рецепты #еда #вкусные рецепты #быстрые рецепты #монахова #тест Больше интересных статей здесь: Рецепт.