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Крайне необычный смартфон с экраном 144 Гц, LED-дисплеем в камере, АКБ 6500 мА·ч, датчиком сердечного ритма и динамиками JBL. Представлены новые версии Infinix Note 60 Pro

Крайне необычный смартфон с экраном 144 Гц, LED-дисплеем в камере, АКБ 6500 мА·ч, датчиком сердечного ритма и динамиками JBL. Представлены новые версии Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro получил два новых цвета: металлические версии Mist Titanium и Frost SilverInfinix расширила цветовую гамму смартфона Note 60 Pro, представив две новые версии — Mist Titanium и Frost Silver.

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