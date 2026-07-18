Крайне необычный смартфон с экраном 144 Гц, LED-дисплеем в камере, АКБ 6500 мА·ч, датчиком сердечного ритма и динамиками JBL. Представлены новые версии Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro получил два новых цвета: металлические версии Mist Titanium и Frost SilverInfinix расширила цветовую гамму смартфона Note 60 Pro, представив две новые версии — Mist Titanium и Frost Silver.
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