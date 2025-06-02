«Кнопка безопасности»: россияне смогут обращаться за помощью через «Госуслуги»

Заместитель главы комитета по контролю Государственной Думы России Дмитрий Гусев вместе с инициативной группой депутатов представят на рассмотрение законопроект о создании «Кнопки безопасности» на портале «Госуслуги» .
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