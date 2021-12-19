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«Эдмонтон» в гостях победил «Сиэтл»

«Эдмонтон» в гостях победил «Сиэтл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» победил «Сиэтл» со счетом 5:3. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал ассистентский хет-трик, его одноклубник Коннор Макдэвид записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

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