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Царьград

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Главное к вечеру 3 октября. Умер Кашпировский. Инцидент с родами в Шереметьево. Инсайд о "сделке" России и США

Главное к вечеру 3 октября. Умер Кашпировский. Инцидент с родами в Шереметьево. Инсайд о "сделке" России и США

Умер известный психотерапевт и звезда ТВ эпохи перестройки Анатолий Кашпировский. В Шереметьево женщина родила ребёнка, избавилась от него и умерла через некоторое время.

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