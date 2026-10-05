Матвей Лыков поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Твое сердце — моя любимая комната»

Матвей Лыков и его жена Джессика Стенерос отметили 12-летие свадьбы на Красной площади. Видео оттуда актер выложил в личном блоге: на кадрах он целует жену и напевает «А я иду, шагаю по Москве», а под конец дочка прыгает ему на руки.