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Матвей Лыков поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Твое сердце — моя любимая комната»

Матвей Лыков поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Твое сердце — моя любимая комната»

Матвей Лыков и его жена Джессика Стенерос отметили 12-летие свадьбы на Красной площади. Видео оттуда актер выложил в личном блоге: на кадрах он целует жену и напевает «А я иду, шагаю по Москве», а под конец дочка прыгает ему на руки.

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