В Запорожской области полицейские изъяли у местного жителя более двух килограммов конопли

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Веселое» УМВД России «Мелитопольское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили факт незаконного хранения наркотического средства.
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