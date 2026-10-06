Происшествия
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Происшествия

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В Запорожской области полицейские изъяли у местного жителя более двух килограммов конопли

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Веселое» УМВД России «Мелитопольское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили факт незаконного хранения наркотического средства.

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