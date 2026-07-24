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Царьград

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Ларионову грозит решающий сезон в СКА, считает Пашков

Ларионову грозит решающий сезон в СКА, считает Пашков

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков назвал тренерское будущее Игоря Ларионова в СКА одной из главных интриг предстоящего сезона.

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