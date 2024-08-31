В Приозерске задержали подозреваемую в убийстве ребенка

Двухлетний мальчик захлебнулся водой Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию Приозерска в Ленинградской области 30 августа, около 09:54 утра, сообщают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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