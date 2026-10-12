Врач подсказала безопасный способ научиться ложиться позже

Сомнолог Элли Хэйр подсказала безопасный способ научиться ложиться спать на час позже. По словам врача, чтобы сдвинуть свои циркадные ритмы без вреда для здоровья, можно начать ложиться в постель на 15 минут позднее обычного и в течение нескольких недель увеличивать время отхода ко сну.
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