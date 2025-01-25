Microsoft выпустит компактные планшеты Surface на базе Snapdragon X

Microsoft собирается выпустить уменьшенные версии своих Surface Pro и Surface Laptop. Ожидается, что эти новые модели будут оснащены 11— или 12-дюймовыми дисплеями и станут продуктами премиум-класса с акцентом на портативность.
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