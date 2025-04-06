В театре Моссовета пройдет премьера постановки «Три мушкетера»

В театре Моссовета пройдет премьера спектакля «Три мушкетера». Об этом рассказал художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли.
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