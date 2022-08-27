autosprot.com

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...
  • Антон
    Это от бессильной злобы))Дакар проигнориро...
  • Александр
    Господи,уж нее знают  где бы ещё укусить!Дакар проигнориро...

Опрос: Кто выиграет Гран При Бельгии после штрафов Ферстаппена и Леклера?

Опрос: Кто выиграет Гран При Бельгии после штрафов Ферстаппена и Леклера?

Опрос: Кто выиграет Гран При Бельгии после штрафов Ферстаппена и Леклера?Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и пилот Ferrari Шарль Леклер на двоих выиграли 11 из 13 проведенных гонок сезона-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх