Опрос: Кто выиграет Гран При Бельгии после штрафов Ферстаппена и Леклера?Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и пилот Ferrari Шарль Леклер на двоих выиграли 11 из 13 проведенных гонок сезона-2022.