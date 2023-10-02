"Эй вы, русские, везите нас бесплатно!": В Москве мигранты разгромили автобус с пассажирами

ВЛ Владимир Лосев Требуется изменить Законодательство о миграции. Получение паспорта для не русских только через 10 лет, не меньше. Отменить халяву с пенсиями,бесплатным образованием и медициной для неграждан и пр., чтобы не тащили сюда весь аул с тучей детей, стариков, и пр. нахлебников. Разобраться с чиновниками, которые продают паспорта. Сделать так, чтобы без приглашения работодателей, которые полностью несут материальную ответственность за содержание всего выводка приглашенных и их поведение. Думаю, что все затраты должны нести предприниматели, приглашающие мигрантов, в т.ч. за преступления приглашенных, а не так как сейчас - они пользуются тем, что приезжие сидят на налогах граждан, а сверхприбыли идут тем у кого они за копейки работают.

Виктор Гайдуков Ну зачем же так резко. Человек не призывает к суде Линча, он взял суд Линча как яркий образ самосуда вообще, а в целом речь идет о том, что попустительство власти в миграционной политике выглядит как подталкивание общества к самозащите собственными силами, то есть применяя самосуд как средство самозащиты. И это не призыв, а рассуждение. Проблему нельзя замалчивать.