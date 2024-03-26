Минобороны: ПВО сбили над Белгородской областью 13 снарядов RM-70 Vampire

В ночь на 26 марта российские военные предотвратили террористическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").
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