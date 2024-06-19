Как можно забирать паспорт России у матери солдата, воюющего за Родину в зоне СВО? Это первый и главный вопрос, который возникает после прочтения истории Татьяны Луценко.
МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА
Комментарии
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Наталия
Чиновничьи беспредел и некомпетентность, в сочетании с ощущением всемогущества и вседозволенности, зашкаливают. А может, взятку элементарно хотят. А люди теряют из-за этого веру в справедливость закона и власти
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10 час.
Анатолий Витушкин
А что, чиновники Прикубанского округа Краснодара еще не уволены? Набрали идиотов и терпим издевательства над людьми.
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8 час.
Сергей Парков
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Заговорили об ужесточении миграционной политики, тут они и рады стараться. Невольно вспоминается русское присловие: "Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так."
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7 час.
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