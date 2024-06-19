Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    неправильно выразился? Отправляйся на историческую родину со всеми своими родичами! Совсем очешуели!«Вы че в России о...
  • Лев Сивохин
    Излишняя мягкотелость к таким мигрантам порождает с их стороны к повторению подобных нарушений и совершению преступле...«Вы че в России о...
  • Иван Иваныч
    ну, ну давайте в том же духе, а в следующий раз вот такое чёрное чмо въедит ей в пяточёк, заберёт пистоль и выстрелит...«Вы че в России о...

МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

Как можно забирать паспорт России у матери солдата, воюющего за Родину в зоне СВО? Это первый и главный вопрос, который возникает после прочтения истории Татьяны Луценко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Чиновничьи беспредел и некомпетентность, в сочетании с ощущением всемогущества и вседозволенности, зашкаливают. А может, взятку элементарно хотят. А люди теряют из-за этого веру в справедливость закона и власти
Ответить
10 час.
Анатолий Витушкин
А что, чиновники Прикубанского округа Краснодара еще не уволены? Набрали идиотов и терпим издевательства над людьми.
Ответить
8 час.
Сергей Парков
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Заговорили об ужесточении миграционной политики, тут они и рады стараться. Невольно вспоминается русское присловие: &quot;Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так.&quot;
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх