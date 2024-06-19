МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

Наталия Чиновничьи беспредел и некомпетентность, в сочетании с ощущением всемогущества и вседозволенности, зашкаливают. А может, взятку элементарно хотят. А люди теряют из-за этого веру в справедливость закона и власти

Анатолий Витушкин А что, чиновники Прикубанского округа Краснодара еще не уволены? Набрали идиотов и терпим издевательства над людьми.