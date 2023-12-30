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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «У нас было меньше 150 катков в 2006-м, проигрывали Канаде, США и Финляндии. Сейчас – не менее 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту»

– Достаточно ли в России ледовых дворцов и площадок? Улучшилась ли ситуация за последнее время? – Когда я пришел в ФХР в 2006 году, то у нас было меньше 150 катков.

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