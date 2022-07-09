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Саранча нищебродствующих пакетников

Саранча нищебродствующих пакетников

Господин министер природных ресурсов и экологии Камчатки надысь выдал экспертное мнение на тему развития туристического потенциала региона:  Сие было критическим ответом другому имперскому патриоту-государственнику:  1 июля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, выступая в пресс-центре «Парламентской газеты», рассказала о запуске в 2022 году программы чартерных перелетов на Камчатку из Москвы и отметила, что регион может стать «новым центром притяжения туристов».

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